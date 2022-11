Qatar / Défaite du Sénégal: La forte leçon de foot de "Coach" Déthié Fall aux Sénégalais

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Novembre 2022

En marge de la conférence de presse donnée ce mardi par la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, le président du Parti Républicain pour le Progrès, a adressé un message très fort au peuple sénégalais qui n'arrive jamais à digérer quand il s'agit d'une défaite: "Cela fait partie du jeu, on a vu des équipes perdre leur premier match et aller chercher la coupe. Au Sénégal, après un revers, ce sont 14 ou 17 millions d'entraîneurs qui se prononcent. Il nous faut nous remobiliser pour vendredi contre le Qatar. Ceux qui peuvent prier le feront et nous sommes tous derrière les Lions pour gagner le Qatar", a-t-il analysé la situation.