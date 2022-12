RSE: Canal Plus équipe SOS Village d'un espace de divertissement Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2022 à 06:40 | | 0 commentaire(s)| Canal plus au chevet des enfants SOS Village de Dakar. Le groupe français a doté leur local d'un espace de divertissement. Ceci entre dans le cadre de son programme dénommé "Orphé". Un programme qu'il compte d'ailleurs pérenniser. Bernadette Senghor, directrice programme du village, s'estime très heureuse tout comme les enfants et interpelle les bonnes volontés a faire comme Canal plus.



