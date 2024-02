Report de l’élection présidentielle 2024 : Vieux Thiane, président du mouvement, « Union pour un Sénégal modèle » oppose un veto et réclame un engagement patriotique Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2024 à 19:14 | | 0 commentaire(s)| Vieux Thiane, Expert en Education, président du mouvement "Union pour un Sénégal modèle", n’agrée pas à la décision du président de la République, reportant l’élection présidentielle, prévue le 24 février 2024. Par ricochet, il a rejeté le système de parrainage, permettant d’éliminer un certain nombre de candidats crédibles, devant avoir la chance de faire face au peuple sénégalais souverain. L’Expert en Education et jeune entrepreneur, appelle à l’adhésion des citoyens à son mouvement. Ainsi, il demande au Président Sall de reconsidérer ses positions politiques, afin que tous acteurs puissent être représentés dans un dialogue inclusif. Par ailleurs, Vieux Thiane a insisté sur la libération des détenus politiques et le respect des lois et règlement du pays.



