Retrait de son passeport diplomatique : Lamine Faye dément Il a été écrit ces derniers jours que le passeport diplomatique du petit-fils et garde du corps (il le revendique encore) de Wade a été confisqué par la police de l'aéroport. Une confiscation qui ferait suite à la décision de l'État de rationaliser la délivrance de ce document très prisé. Dakaractu a fait parler l'intéressé.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mai 2019 à 16:58

Très décontracté, Lamine Faye a réfuté les faits tels qu'ils ont été présentés dans la presse. Pour le petit fils du président Wade, c'est un malentendu qui est à l'origine de ce qu'il qualifie de saisine temporaire de son passeport diplomatique. Il renseigne que son nom a été enregistré dans le fichier de la police de l'aéroport après qu'il ait été ciblé parmi les pontes de l'ancien régime dont l'origine des avoirs devait être passée en revue. Mais le garde du corps de Wade assure avoir récupéré son document qui lui a été envoyé par le Commandant Yague qui, par la même occasion a définitivement effacé son nom de cette liste rouge.



À la question de savoir s'il n'a pas été victime de la campagne de récupération des passeports indûment délivrés, il répond par la négative. Mieux, Lamine Faye révèle que le sien est renouvelé à chaque fois que de besoin. "Mais, ce n'est pas parce que je suis proche de Macky Sall. D'ailleurs, je ne l'ai jamais rencontré depuis qu'il est à la tête du Sénégal", clarifie-t-il, histoire de couper toute velléité de trouver un lien de cause à effet.



Ses relations avec Abdoulaye Wade, nous dira-t-il, sont au beau fixe. "Que ceux qui cherchent à me mettre en mal avec Wade se reposent. C'est mon grand-père, je suis son petit-fils. Ils n'ont qu'à aller chercher un grand-père", répond véhémentement Lamine Faye, qui dit n'avoir pas besoin d'ameuter la presse à chaque fois qu'il veut rendre visite à l'ancien président de la République. Il ajoutera entretenir de bonnes relations avec Karim Wade...



