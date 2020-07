Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rififi à Sud Fm/ Ndèye Khady Diop démissionne: Baye Omar Gueye déchire la lettre et pique une crise Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juillet 2020 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

Très surpris, Baye Omar Gueye, n’a même pas hésité à déchirer la correspondance. « Non, non, jamais », crie-t-il. Avec courtoise, Ndèye Khady lui répondit : de toute façon je vous l’ai donnée, je m’en vais ! Baye Omar Gueye, très déçu, n’a pas pu digérer « la triste nouvelle ».



Ainsi, le Boss de la première radio privée du Sénégal, piqua une crise dans son bureau. Heureusement pour lui, son personnel assistant lui apporta leur soutien ! Plus de peur que de mal.



La journaliste Ndèye Khady, animait tous les mardis l’émission « Allo Docteur », « Sud nutrition » et était présentatrice d’éditions d’information.



D’après le communiqué, d’autres journalistes de la dite radio sont en train de ranger avec discrétion leurs cartables pour « aller voir ailleurs ».



Une crise réelle dans une atmosphère pas bon enfant. « La gestion de Baye Omar Guèye est la raison de cette crise », accuse-t-on.

« Nombreux ont répondre par l’affirmative qu’il est sur siège éjectable ! », souffle-t-on.





