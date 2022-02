Rufisque / Culture : Une conférence sur le civisme organisée pour restituer les valeurs citoyennes. Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Février 2022 à 01:51 | | 0 commentaire(s)|

« Le civisme », il est plus qu'essentiel pour que cette notion soit rappelée selon El Hadj Gorgui Wade Ndoye, originaire de la ville Rufisque. En effet, le journaliste, qui milite pour un retour des valeurs qui ont depuis toujours favorisé le vivre-ensemble dans la société sénégalaise, a animé une conférence sur cette notion qui est le civisme, au Centre cultuel Maurice Guèye de Rufisque, ce mercredi 23 février 2022.



Cette tribune d’échanges, organisée par la Fondation Sococim, qui a mobilisé des intellectuels, étudiants et les élèves du lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque, du CEM Maurice Guèye, est une parfaite opportunité pour l’administrateur de l’organisation ContinentPremier, pour rappeler les responsabilités des gouvernants, des opposants, de la société civile, ainsi qu’à la société leurs droits et devoirs pour une cohabitation encore meilleure, qui est, ce jour, abattue par des discours identitaires, de haine et de violence entre autres.



« Que le gouvernement joue son rôle de civisme, l’opposition joue le tien et nous citoyens, le nôtre », a soutenu l’initiateur de cette conférence, pour ensuite rappeler son ambition à travers cette rencontre. « En collaboration avec la maison des éclaireurs de Rufisque, notre ambition elle est simple. C’est juste donner à Rufisque ce qu’elle a toujours été ; une ville ou l’esprit se meut, ou l’âme ne meurt jamais », a-t-il terminé.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Rufisque-Culture-Une-con...

