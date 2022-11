Saint-Louis : Konrad Adenauer et Watu forment les jeunes sur la digitalisation territoriale Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022 à 16:39 | | 0 commentaire(s)| Pour promouvoir une utilisation saine et bénéfique des outils digitaux au service du développement des territoires et offrir une visibilité beaucoup plus acrue aux initiatives de développement à la base, l'association WÁTU en partenariat avec la fondation KONRAD ADENAUER, a organisé un atelier de formation sur les enjeux, opportunités et défis du marketing digital territorial. Un atelier qui a regroupé une trentaine de jeunes issus des écoles, collèges et centre de formation qui, durant deux jours, se sont familiarisés avec l'utilisation de réseaux sociaux pour atteindre le public de façon novatrice et créer un contenu pertinent pour sa communauté.

Adama Sall (Saint-Louis)



