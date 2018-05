Sang et coups mortels : Ce que risque Bombardier en MMA Bombardier va avoir un autre combat en MMA. Le vainqueur de Rocky Balboa va affronter Bob Sapp, un Américain spécialiste de mixed martial arts et de kickboxing. Ce combat lui a été proposé et Bombardier a décidé de relever le défi. Le choc est prévu pour le mois d’août prochain.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mai 2018 à 15:53



