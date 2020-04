Solidarité contre le Covid-19 : Talla Sylla offre quotidiennement 100 repas au Daaras Le maire de Thiès Talla Sylla a lancé hier dans sa localité l'operation « waniou daaras » ou les cuisines des écoles coraniques. Cette action de solidarité en cette période lourdement impactée par la pandémie du Coronavirus, vise à offir plus de 100 mbana (grosse marmite de repas) par jour pour aider les talibés.

Vendredi 24 Avril 2020

Dans cet entretien en Wolof accordé à votre site leral.net, il revient sur cette pandémie, sa large concertation avec toutes les couches sociales de Thiès, le plan d’action établi avec les autorités, le pourquoi de cette action de solidarité, les mesures et précautions, pour contrer le fléau... cod

