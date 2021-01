Stratégie "No Covid": pour Daniel Levy-Bruhl (Santé Publique France), "on a du mal à imaginer que ce genre de stratégie serait faisable et acceptable" Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 23:34 | | 0 commentaire(s)|









Source : Daniel Levy-Bruhl, épidémiologiste à Santé Publique France, se montre sceptique sur la stratégie "No Covid" défendue par plusieurs experts en Allemagne. Elle consiste à imposer des mesures très strictes pour faire diminuer le nombre de cas et des mesures de traçage de la population. Pour l'épidémiologiste, "on a du mal à imaginer que ce genre de stratégies serait faisable et acceptable" en France.Source : https://www.bfmtv.com/sante/strategie-no-covid-pou...

