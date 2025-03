Talaatay Nder : Un hommage aux reines du Walo et à leur héritage de résistance Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Mars 2025 à 18:05 | | 0 commentaire(s)| "Talaatay Nder" signifie en wolof, le "Mardi de Nder". Le mardi 7 mars 1820, les femmes de Nder, un village de Linguères (reines) de la riche province du Walo, ont pris les armes pour lutter contre l’oppresseur. Pour échapper à l’esclavage, elles se sont immolées par le feu, affirmant ainsi leur liberté et leur dignité. Un hommage poétique rendu aux femmes de Nder, qui se tisse sur ce récit et le réactualise avec leur héritage qui se transmet à travers les générations.



