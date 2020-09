Taxé de méchant, Imam Kanté répond à ses détracteurs : « Projet "Akon city" : lettre aux personnes "bonnes" et Xaré citoyen » Rédigé par leral.net le Samedi 5 Septembre 2020 à 15:02 | | 0 commentaire(s)|

Je parle de gouvernance foncière, de tourisme éthique et solidaire, de contrôle citoyen de l'action publique, d'accès à l'information publique, de transparence, etc, et voilà que des personnes "bonnes" crient à la méchanceté.



Ce sont ces personnes "bonnes" qui donnent plutôt l'impression d'être méchantes en ce qu'elles ne veulent pas reconnaître que je peux vendre au prix fort mon silence...combien de personnes en savent plus que moi sur tous ces dossiers d'intérêt public et se taisent ? Ce n'est certainement pas par bonté !



Je resterai de marbre inchaa Allah, jusqu'à ce que les pouvoirs publics et le promoteur du projet "Akon city" acceptent de jouer le jeu de la bonne gouvernance et répondent aux questions que n'importe quel citoyen a le droit de poser sur les décisions et la gestion des affaires publiques.



Grace à Dieu, je n'ai pas le complexe des maquettes, des célébrités, des promesses d'argent, et de je ne sais quoi d'autres. Je ne "jalouse" que des personnes de foi et de vertu comme me l'a enseigné le sceau des prophètes (saws). Aussi, j'ai appris du Coran qu'il ne suffit pas seulement de bâtir, mais de donner du sens à ce qu'on fait.



Ces mêmes personnes "bonnes" parlent d'investissements comme de quelque chose qui prime sur toute autre considération. Même si c'est Satan qui est l'investisseur, ces personnes "bonnes" sont d'accord pour lui étaler le tapis rouge! Je leur réponds que s'il ne s'agissait que de cela, il y a du monde qui a la capacité financière d'acheter notre cher petit pays en terme de foncier...d'en faire et d'y faire n'importe quoi...



Il faut éviter, aujourd'hui et maintenant, de prendre des décisions sur les affaires publiques au nom du dieu investissement, qui sont de fait des actes de dépossession du peuple de ce qui est comme le dit la constitution, sa propriété.



Les détenteurs éphémères des pouvoirs publics ne devraient se comporter que comme gérants-comptables de la propriété du peuple, d'où l'injonction du Coran à leur endroit "Dieu vous commande de restituer les dépôts aux ayants droit"



C'est maintenant et sur des projets, pas après, que nous pouvons peser de tout notre poids citoyen afin que les pouvoirs publics tiennent comptent de nos préoccupations et ne mettent pas demain nos enfants et petits enfants à l'étroit ou à la marge dans leur propre pays. Ils seront alors en droit de nous en vouloir, pour haute trahison du legs. Que Dieu nous en préserve!



Sous ce rapport, ma posture de citoyen actif qui reste vigilant sur toute question d'intérêt public dans mon pays est plus qu'un droit, un sacerdoce, je dirai même une œuvre cultuelle au sens de l'islam. Cela, même les personnes "bonnes" ne pourront me l'enlever.



Ce qui précède constitue la base éthique ou si vous voulez, un manifeste du Xaré citoyen que je compte poursuivre inchaa Allah sur ce dossier comme sur d'autres, avec les intéressés comme il est de droit.



Afin qu'aucune personne "bonne" n'en ignore.



Wa Salam

Imam Ahmad Kanté

Expert en environnement et économie solidaire





Source : Source : https://www.jotaay.net/Taxe-de-mechant-Imam-Kante-...

Accueil Envoyer à un ami Partager