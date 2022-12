Tefess Gui: Raréfaction du poisson, méthodes de pêche, déchets plastiques, ces maux qui...

Les causes de la raréfaction du poisson sont multiples et ce n'est pas seulement à Mbour. C'est une gangrène nationale. A Tefess Gui, hormis les méthodes de pêche comme les fils (thiass), certains utilisent désormais le ciment. Ce qui laisse des toxiques au fond de l'océan, entraînant la mort e quantité des petites espèces qui nourrissaient les grands poissons. Ces derniers n'ayant plus de substances, migrent vers d'autres eaux plus clémentes. En sus, l'éternel problème des déchets plastiques qui inondent tous les fonds d'océan, d'où son nom de "cinquième continent".