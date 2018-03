Touba : Le khalife décaisse plus de 120 millions pour la santé des talibés

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Mars 2018 à 11:14

La santé des milliers de jeunes talibés (pensionnaires d’écoles coraniques) laissés à eux-mêmes à Touba, interpelle le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. La preuve, le guide spirituel de la communauté mouride a décidé d’allouer une enveloppe de plus de 120 millions Cfa pour leur prise en charge dans les structures de santé de Touba.



De sources proches de la cour du khalife général des mourides, on apprend que ce sera par le biais de son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, que les structures de santé visées et établies à Touba, recevront l'argent. Il s'agira, selon les mêmes sources, de prendre en charge individuellement ces talibés à travers des mutuelles.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre devrait communiquer sur ce sujet demain, jeudi, lors de la remise de l'enveloppe aux établissements sanitaires concernés.











