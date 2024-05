Une nounou transforme un bébé en objet sexuel: elle risque dix ans de réclusion criminelle.

N. S. Faye encourt dix ans de réclusion criminelle. Une peine requise par le Procureur. A la barre de la Chambre criminelle de Dakar, ce mardi, la nounou est poursuivie pour attouchement sexuels commis sur un bébé de sexe masculin de 11 mois.



Dans cette rocambolesque affaire, souligne Les Échos, repris par Seneweb, c’est le voisinage qui a alerté le père du bébé sur les agissements de la nounou embauchée, en novembre 2021. Celui-ci est tombé des nues en visionnant la caméra de surveillance synchronisée avec son téléphone : « Il a vu la nourrice toute nue poser son bébé sur ses seins ensuite sur son sexe ».



P. M. Ndiaye avise son épouse, et le couple retourne en catastrophe chez lui. La nounou sera conduite illico presto à la police.



Placée sous mandat de dépôt depuis le 19 septembre 2021, la prévenue a comparu hier. «Le jour de mon arrestation, le 16 novembre. on avait confié l'enfant a l'autre bonne le temps de prendre mon bain. Entre-temps, elle est partie. A ma sortie, j'étais en serviette. C'est là que j'ai pris le bébé pour lui donner son biberon pour le calmer. Mais je ne sais pas ce qui m'a prise. J'avoue que j'ai exercé des attouchements sexuels sur le bébé, mais je ne l'ai pas déshabille", a-t-elle tenté de se dédouaner.



Ses explications n’ont pas convaincu le Procureur, assénant que « des actes pervers ont été commis » pour « se procureur du plaisir » sur un bébé considéré « comme un objet sexuel ».



L’avocat de l’accusée, Me Omar Diouf, a plaidé la clémence, indiquant que « la partie civile a fait ausculté l’enfant mais aucune anomalie n’a été détectée ».



Délibéré, le 21 mai prochain.