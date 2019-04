VIDEO - Dr Doudou Sène: " Le défi, est que la population s'approprie la lutte contre le paludisme"

Retenue pour le 25 avril par l'Oms, la journée mondiale de lutte contre le paludisme sera célébrée au Sénégal le 05 mai à Keur ayib, à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Le coordonnateur national du Programme de lutte contre le paludisme (Pnlp), le Dr Doudou Sène explique ce choix par le fait qu'il est difficile de reconnaître les habitations sénégalaises et gambiennes dans cette localité. " C'est sur instruction du Président de la République et du ministre de tutelle que nous avons décidé de travailler avec la Gambie pour ne laisser aucun village frontalier dans la distribution de moustiquaires" a fait savoir M. Sène.

L'un des objectifs de cette journée, est de sensibiliser les populations sur l'importance d'une forte mobilisation autour de la lutte contre le paludisme dans le cadre de la pré élimination voire l'élimination en 2030.