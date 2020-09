VIDEO - Me Elhadji Diouf: "Seuls les traîtres parlent d'un troisième mandat" Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 13:02 | | 0 commentaire(s)| Le leader du parti des travailleurs et du peuple, Me Elhadji Diouf a encore descendu en flamme, les théoriciens du troisième mandat pour le président Macky Sall. Sans langue de bois, il déclaré que, tous ceux qui soutiennent que le président Macky Sall a le droit de briguer un troisième mandat sont des traîtres. "Ils sont maudits. Macky Sall lui-même a été clair là-dessus. La constitution également est très claire», a déclaré Me Elhadji Diouf dans l'émission Dclique de la TFM.



