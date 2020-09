VIDEO - Ousmane Sakal Dieng fait un don d’une valeur de 2,5 millions au District sanitaire de Sakal

Le fils de la commune de Sakal ( Louga) a remis des produits d’hygiène et de lavage des mains d’une valeur de 2 millions 500 mille francs au district sanitaire dans le cadre de son plan de contingence contre le coronavirus.



"J'ai été sensible au message de solidarité lancé par le president de la republique Macky Sall et je me suis dit que l'idéal donc est de venir en aide à nos populations", a affirmé le double champion d'Afrique et vice- champion du monde en scrabble.

Le responsable de l'apr dans la commune de Sakal a fait savoir que la contribution au niveau national des uns et autres d'un élan "unitaire" pour lequel aucune discordance n’a été signalée est salutaire.



Ousmane Sakal Dieng a toutefois attiré l’attention des populations "sur la réalité que constitue cette maladie contrairement aux croyances d’une certaine frange des populations de la localité qui n’a pas encore enregistré de cas positif".

Selon l'expert comptable et cadre de l'apr, à travers ce don, la sensibilison des populations est en premier ligne. "Il est aussi de notre devoir de faire comprendre aux sakalois que la maladie est bien là et qu’on doit lutter pour qu’elle n’entre pas dans notre commune", a-t-il ajouté.