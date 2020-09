VIDEO - Rencontre entre Excaf Telecom et l’association des Maires du Sénégal pour une meilleure démocratisation de l’accès au numérique Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 23:47 | | 0 commentaire(s)| La télé numérique terrestre ( TNT ) est une évolution technique en matière de télédiffusion qui permet au téléspectateur d’obtenir, à la fois , toutes les chaînes locales avec une meilleure qualité de son mais aussi d’image.



Excaf telecom, 48ans au service au service du Sénégal , cette grande Compagnie crée en 1972 par feu M. Ibrahima Ben Bass Diagne, compte élargir sa couverture en formant des jeunes pour l’installation et la commercialisation de ses décodeurs sur l’étendu du territoire.

D’où la rencontre avec l’association des maires du Sénégal ( AMS ) dirigée par M.Alioune Sall pour partager l'état d'avancement des activités de la TNT et les efforts consentis en vue d'inclure les populations locales dans son modèle de déploiement stratégique.



En effet, Excaf telecom compte démocratiser l’accès au numérique sur les 14 régions du Sénégal, soit 554 communes couvertes pour 16 705 608 sénégalais.

20 sites sur 22 sont déjà construits opérationnels.

D’ailleurs, les 6 ( six ) sites ( Dakar , Thiès, Diourbel , St- Louis , Ziguinchor et Kaolack ) sont ON AIR depuis 2015.

La mise en service de ces 19 sites porte la couverture démographique à 96%.



A terme de ce projet, des milliers d’emplois seront créés dans toutes les communes du Sénégal; et cela en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales et locales.







