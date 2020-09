VIDEO - Visite environnementale: Macky Sall à la Baie de Hann, ce vendredi

Il y a quelques semaines, le chef de l’Etat Macky Sall avait instruit le gouvernement d’accélérer l’exécution du projet de dépollution de la baie de Hann et le processus de renouvellement du collecteur Hann-Fann qui traverse plusieurs quartiers de la Ville de Dakar. C’était au cours d’un Conseil des ministres. « Le Témoin » quotidien a appris que le Président Macky Sall sera vendredi prochain à la baie de Hann. Parmi les jeunes qui vont l’accueillir, Mohamed Tamsir Dramé, le fils de l’ex-sénatrice et ancienne maire des Hlm, Mme Aïda Diongue.



Etudiant doctorant et militant engagé de l’environnement, Mohamed, comme l’appellent ses voisins et camarades, fait partie des cadres du Réseau baie de Hann. « D’abord, au nom de toutes les populations de Hann, je remercie le Président Macky Sall pour la réalisation de ce projet visant à dépolluer la baie de Hann. On va lui réserver un accueil très chaleureux qui n’a rien de politique ! Car il s’agira d’une visite environnementale… », a fait savoir Mohamed Tamsir Dramé qui sonne déjà la mobilisation.



En voilà un fils qui n’en veut pas au Président d’avoir jeté sa mère en prison ! Car si Diongue-fils compte prendre la parole et dire merci à Macky Sall, sans doute il a dû bénéficier la permission de sa maman, l’honorable Mme Aida ndiongue, qui ne cesse de courir derrière ses avoirs et biens confisqués par le régime Apr.