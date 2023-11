Vague de chaleur 2023/ Pour améliorer les perspectives sur les risques: ANACIM a lancé la campagne, ce mercredi

L'agence nationale de l'aviation civile et de la métropologie (ANACIM) a procédé ce mercredi, au lancement de la campagne vague de chaleur 2023. L’initiative des météorologues et professionnels de la santé vise à trouver des moyens efficaces qui leur permettront d'informer la population à temps et également d'améliorer les perspectives sur les risques liés à la chaleur au Sénégal.