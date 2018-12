Vidéo : « And Gueuseum » Louga boycotte la campagne de vaccination La sous-section Sutsas « And Gueuseum » de Louga maintient toujours la pression sur l’Etat. Pour rappel , ce syndicat exige l’application des accords de 2014 qui constituent le régime indemnitaire, l’allongement de l’âge de la retraite, entre autres.

A en croire OPA Diallo, chargé de la sous-section "And Gueuseum" de la capitale du Ndiambour, qui a rappelé que « le syndicat est toujours dans la lutte et qu’il exige une ouverture sérieuse des négociations pour le régime indemnitaire.»

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Décembre 2018 à 09:48



