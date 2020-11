Vidéo - Scasa, première entreprise d’exportation de produits de la pêche, avec plus de 1100 employés Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 11:47 | | 0 commentaire(s)| La société de conserverie en Afrique Sa (Scasa) est une entreprise qui se veut moderne, avec des procédures et des productions calquées sur les standards mondiaux. Selon Modou Aly, Directeur de cette usine, Scasa reste la première entreprise d’exportation de produits de la pêche.



Djibril Diaw, chef du département de la production, rappelle que Scasa est en né en 2012, et de 2012 à 2016 c’est plutôt un investissement perdu parce que y avait plein de pertes et de problèmes mais le ménagement et l’état d’esprit ont changé. C’est pour cela qu’ils ont pu relever le défi à tous les niveaux en termes de qualité etc. Ce qui leur a permis d’entrer dans le marché américain.





