Xeuyou Ndaw Gni: L'ONFP et l'OFOR s'unissent pour faciliter la formation sur les métiers de l'eau Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Décembre 2022 à 06:52 | | 0 commentaire(s)| L'ONFP a procédé à la signature de convention de partenariat avec l'OFOR. Cette signature entre dans le cadre du programme "xeuyou ndaw gni" et l'ONFP compte identifier tous les référentiels pour faciliter la formation sur les métiers de l'eau; ce qui va favoriser l'employabilité des jeunes d'autant que l'objectif premier est l'insertion. la structure va identifier les besoins en main d'œuvre et offrir la formation professionnelle des métiers de l'hydraulique.



Accueil Envoyer à un ami Partager