Youssou Ndour à ses détracteurs: « Doumalèné lire, doumalène topato, comme Bouba limou … » Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Avril 2020 à 13:25 | | 0 commentaire(s)| Youssou Ndour a clôturé en beauté l’intermède musical qu’il avait initié, il y a une semaine, pour aider les compatriotes du Sénégal et de la Diaspora, à mieux supporter le confinement et le couvre-feu. Il a encore prié les Sénégalais à suivre les recommandations du personnel soignant pour mieux lutter contre le Covid-19. Il a surtout demandé aux uns et aux autres, de tout faire pour protéger les personnes du 3e âge, plus vulnérables au Covid-19 à cause de leur système immunitaire déficient.



Youssou Ndour en a profité pour répondre à ceux qui soutiennent qu’il a arrêté l’émission du fait de ceux qui critiquent son initiative « Fiitey » à travers les réseaux sociaux. « Je n’écoute pas les propos de 2 pelés et 3 tondus. Ce qui m’intéresse, ce sont les millions de fans qui m’aiment. J’avais décidé que cette émission se fera sur une semaine et se terminera avant le ramadan, c’est ce que nous avons fait. Je n’écoute pas certains oiseaux de mauvais augure. Moi, j’avance. C’est l’action qui m’intéresse, pas les parlottes », soutient-il.









Accueil Envoyer à un ami Partager