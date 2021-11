Ahmed Tidiane Sy: «Les leaders de Yaw nous ont assurés que toute violence ne viendra pas d'eux, car n'ayant pas les moyens de... »

Après deux tours d'horloge à huis clos, la conférence des leaders de Yaw représentés par Déthié Fall et Habib Sy qui recevait le Cudis, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Sy, président du cadre unitaire qui a pris la parole pour faire le résumé de la rencontre.



"Après des séries de rencontre avec la classe politique, nous avons rencontré les leaders de Yaw qui ont le sens de la responsabilité. Nous les avons consultés pour recueillir leur position sur la situation politique. Notre démarche et inclusive et participative. Ils nous ont donné des réponses rassurantes. Nous avons recueilli leur avis et position pour la mise en œuvre d'un climat social rassurant. Nous repartons de cette rencontre satisfaits. Nous avons eu un discours responsable des leaders. Ils nous ont assuré que tout ce qui est violence ne viendra pas d'eux car ils n'ont pas les moyens de mettre ce pays sous le chaos. Nous irons voir les autres parties pour l'instauration de la paix et faire revivre un Sénégal de concorde", a souligné Mr Sy face à la presse.

Source : https://www.exclusif.net/Ahmed-Tidiane-Sy-Les-lead...