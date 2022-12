Amy Ndiaye giflée et agressée par deux députés du PUR: Le féminicide, la nouvelle trouvaille des...? Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Décembre 2022 à 23:17 | | 0 commentaire(s)| Une femme, à l'hémicycle, battue et agressée par deux hommes. Deux opposants. Qui appartiennent au PUR. Et maintenant, cette 14ème législature qu'on prônait tant les vertus, est-elle vraiment consciente de son rôle pour le peuple? Après la vendetta qu'elle a subie, Amy ndiaye s'est évanouie, évacuée dans les instants qui suivent. Le féminicide commence à prendre de l'ampleur et ces actes barbares commis dans le coeur de l'Assemblée nationale interpelle plus d'un.



