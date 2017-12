Annoncé malade, l'humoriste Kouthia se porte comme un charme...La vérité sur son absence à la TFM

Depuis ce matin, une information est parue dans un site de la place. Il y est écrit que Samba Sine alias Kouthia serait atteint d'une attaque cardiaque. Plus grave, ce site d'informations renchérit que l'humoriste de la TFM serait cloué sur un lit d'hopital. Renseignements pris par dakarposte, il n'en est absolument rien. En effet, joint par nos soins, Kouthia pouffe de rire avant de laisser entendre: "vous pouvez enrégistrer cette conversation. Je me porte comme un charme, kar, machallah. En réalité, ce site cherche le buzz à travers ma personne. Il s'y ajoute que les jaloux et aigris essaient ansi de me chercher noise. Mais, c'est peine perdue. Il se trouve que je suis en congé depuis plus d'une dizaine de jours . Certains esprits sournois colportent ce bruit, mais kar, kar, je suis en bonne santé"