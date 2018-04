Appel à ne pas manifester : Ousmane Sonko dément le journal Enquête : "un grossier mensonge dans le but unique de semer le doute et casser la mobilisation"

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Avril 2018 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

"Il me revient que dans la revue de presse de certaines stations radio de ce matin, il a été dit que "le leader de PASTEF" appelle les Sénégalais à ne pas sortir manifester.

Il s'agit d'un grossier mensonge, véhiculé au moyen d'une presse privée du régime, dans le but unique de semer le doute et casser la mobilisation.

PASTEF par ma voix, conformément au mot d'ordre du par le front politique et citoyen pour la résistance nationale, et la position exprimée par les députés de l'opposition, réaffirme son appel à la mobilisation exceptionnelle de tous les patriotes du pays, pour stopper l'apprenti dictateur Macky Sall et son régime corrompu.

Cette énième forfaiture ne doit pas passer

PS: je viens de lire l'élément dans le journal "xxxx". Ce quotidien a menti."

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook