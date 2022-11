Audition Ousmane Sonko / Plateau spécial sur Leral tv et Leral Fm: Direct, reportages, dossiers...

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Novembre 2022 à 07:29

Ce mercredi 03 novembre 2022, jour d'audition de Ousmane Sonko, leader de Pastef, poursuivi par Adji Sarr pour une affaire de moeurs.



Votre média vous fera vivre cette journée en live sur les différents lieux choisis sur ses différents supports , Leral Tv, Leral.net et Leral.fmen synchronisation. Un plateau spécial est prévu avec différents invités qui se relayeront , non sans donner la priorité à nos envoyés spéciaux sur le terrain qui informeront à temps réel.









