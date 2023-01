Bourkhane Wade : "Boy Niang a été défalqué de plus de 3 millions FCfa, les combats en semi nocturne" Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2023 à 06:27 | | 0 commentaire(s)| Selon le manager de Boy Niang 2, Bourkhane Wade, son lutteur a écopé d'une sanction pécuniaire de plus de trois millions de francs Cfa. "On accepte car c'est le règlement et on est comptable de ce qu'on a fait". A l'en croire, il préconise qu'on fasse des combats en semi-nocturne, comme cela se fait dans le football.



