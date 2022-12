Cérémonie de décoration: Le Directeur général de la Douane rend un hommage appuyé à ses agents

La médaille d’honneur des Douanes hors contingent a été remise par son directeur général à des agents vendredi. A cette occasion, le colonel Abdourahmane Dièye a dopé ses hommes en mettant en avant les excellents résultats obtenus sur le terrain. «Vous avez été performants et tous les indicateurs objectifs et mesurables, qui permettent

d’apprécier valablement et honnêtement cette performance, le prouvent à suffisance. Donc je vous demande d’arborer fièrement vos tenues et de ne pas raser les murs. Arborez fièrement vos tenues et ne rasez pas les murs". S’adressant toujours à ses hommes, le directeur général des Douanes d’ajouter : «On vous demande d’être solidaires, d’avoir confiance en vous-mêmes et d’avoir confiance en vos collègues. C’est ça le secret pour aboutir à des résultats tels que vous venez de la réaliser à la direction du Sud-Ouest. Je voudrai également vous dire ceci : vous êtes sous la protection de la loi qui vous confère des pouvoirs exorbitants du droit commun. Vous l’avez appris à l’école, et vous le savez très bien : appliquez la réglementation dans

toute sa rigueur mais appliquez-la avec bienveillance, appliquez-la avec générosité, appliquez-la avec souplesse ; n’acceptez jamais, jamais, qu’une vision manichéenne pour ainsi dire en noir et blanc de votre administration vous sape le moral, vous décourage et vous empêche d’être dans vos missions. Mais ayez toujours en bandoulière l’éthique nécessaire pour exécuter valablement et avec toute la correction nécessaire les missions qui vous ont été assignées ».

A noter que le même jour, les 300 kilos de cocaïne, saisis par les douaniers à Kidira, ont été incinérés à la Sococim