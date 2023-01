Combat contre Modou Lô: "Boy Niang dafay khaar ndakh Ama Baldé ak Eumeu Sène dagnou..."

Bourkhane Wade est catégorique: "Boy Niang ne peut prétendre actuellement à un combat contre Modou Lô car jusqu'à présent, ce cas n'est pas statué. Il devait lutter contre Ama Baldé et tant que le promoteur ne décide d'annuler, BY2 ne sera pas candidat. En sus Ama Baldé et Eumeu Sène sont en préparation contre respectivement Gris Bordeaux et Balla Gaye 2", souligne le manager. A l'en croire, ces rumeurs sont faites à dessein pour saquer l'unité de Pikine.