Crise des opiacés - 655 millions de dollars aux Amérindiens des États-Unis

Des centaines de tribus amérindiennes, qui ont payé un lourd tribut à la crise des opiacés aux États-Unis, devraient recevoir 665 millions de dollars de la part de quatre grands groupes pharmaceutiques après plusieurs accords mettant fin à leurs poursuites.



Les distributeurs, McKesson, AmerisourceBergen et Cardinal Health, avaient déjà noué un accord à part avec la tribu Cherokee en septembre pour 75 millions de dollars.



Selon un document déposé mardi devant un tribunal, ils ont aussi accepté de verser 440 millions de dollars sur sept ans aux autres tribus amérindiennes.



Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson s’est de son côté engagé à payer 150 millions de dollars sur deux ans à ces tribus.



La crise des opiacés, à l’origine de plus de 500 000 morts par overdose en 20 ans aux États-Unis, a déclenché une salve de litiges aux États-Unis émanant de victimes directes et de nombreuses collectivités (villes, comtés, États…).



Les tribus amérindiennes ont été particulièrement touchées, rappelle l’accord.

Elles ont par exemple souffert en 2015 du plus haut taux de décès par surdose par habitant et ont aussi connu, de 1999 à 2015, la plus forte augmentation en pourcentage du nombre de décès de cette nature par rapport aux autres groupes raciaux et ethniques, indique un document porté au dossier.



« Pour cette raison, les gouvernements tribaux à travers les États-Unis ont dû dépenser des sommes considérables pour couvrir les coûts de la crise des opiacés, y compris des coûts plus élevés pour les soins de santé, les services sociaux, de protection de l’enfance, d’application de la loi », est-il ajouté dans l’accord.



Ces dépenses ont « détourné les rares fonds tribaux d’autres besoins » et ont « imposé de lourdes charges financières » sur les tribus.



Services respectueux des cultures



Douglas Yankton, président de Spirit Lake Nation dans le Dakota du Nord, a salué cet accord.



« L’argent qui va être accordé aux tribus […] va aider à mettre en œuvre des services essentiels, sur les réserves, respectueux de nos cultures », a-t-il commenté dans un communiqué diffusé par le cabinet d’avocats représentant sa tribu, Robins Kaplan.



Toutes les tribus reconnues par le gouvernement américain, 574 au total, pourront participer à l’accord, même si elles n’ont pas engagé de poursuites judiciaires.



L’accord « arrive à un moment critique pour répondre aux problèmes de toxicomanie et aux besoins en terme de prévention, dans la mesure où les décès par surdose de drogue aux États-Unis ont augmenté de près de 30 % en 2020 », a souligné le cabinet d’avocats.



Il doit encore être accepté par l’essentiel des tribus, ont ajouté les juristes, en soulignant aussi que des poursuites engagées par des tribus amérindiennes à l’encontre d’autres groupes sont encore en cours.



AmerisourceBergen, Cardinal Health, McKesson et Johnson & Johnson avaient accepté l’été dernier de payer 26 milliards de dollars pour solder des milliers de litiges dans le cadre d’un vaste accord avec de nombreuses collectivités.



Johnson & Johnson a précisé mardi que les 150 millions que l’entreprise avait accepté de verser dans le cadre de l’accord avec les tribus amérindiennes seraient retirés de cet accord plus global et souligné qu’il ne constituait pas « une admission de responsabilité ou d’acte répréhensible ».



L’entreprise « continuera de se défendre contre tout litige que l’accord final ne résoudra pas », a indiqué Johnson & Johnson dans un message.



Sollicitées par l’AFP, les autres entreprises n’ont pas précisé dans l’immédiat si les 440 millions qu’elles avaient accepté de verser collectivement aux tribus amérindiennes faisaient partie de l’accord à 26 milliards. (AFP)





Source : https://www.impact.sn/Crise-des-opiaces-655-millio...