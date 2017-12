DPG - Ousmane Sonko: « Un pays dirigé par un lion qui dort et un Pm qui danse le Mbarass… » L’ancien inspecteur des Impôts et Domaines, avec son éloquence, a révélé que les chiffres dégagés par l’Etat du Sénégal pour la construction du Train express régional sont totalement faux. Pour lui, on ne peut pas développer, « un pays dirigé par un lion qui dort et un Pm qui danse le Mbarass ». Il s’est prononcé ce mardi lors des débats sur la déclaration politique du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Selon le député Ousmane Sonko, les chiffres avancés par l’Etat du Sénégal pour la construction du Ter sont totalement faux. Il demande au gouvernement de dire la vérité aux populations sénégalaises. L’Etat a avancé 568 milliards de Fcfa or le coût global dépasse les 1200 milliards de fCfa.



Par son franc parler et sa rhétorique, le leader du parti Pastef, député de la treizième législature, Ousmane Sonko, a évoqué devant le Premier ministre tous les maux dont souffre le pays. Il est revenu sur le pétrole qui suscite beaucoup de polémiques, le Train express régional (Ter), entre autres.



Pour clore, il s’est interrogé sur le développement du Sénégal. Il dit du Sénégal que c'est « un pays dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le Mbarass ».









