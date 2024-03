Diaksao 2 de Keur Massar/ Le site du bassin 18 transformé en garage de camions: Les habitants alertent... Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mars 2024 à 02:55 | | 0 commentaire(s)| Dans le quartier de Diaksao 2 à Keur Massar, une situation préoccupante menace la sécurité et le bien-être des habitants. Le site prévu pour accueillir le bassin de rétention 18 a été illégalement transformé en garage pour des camions. Le propriétaire des véhicules a érigé un mur de clôture. Ce qui a entraîné une intervention de la DSCOS pour sa démolition. Malgré cette action, les résidents sont confrontés à une insécurité croissante et redoutent une inondation majeure pendant la saison des pluies, en raison de cette situation alarmante.

Outre cette préoccupation vitale, le quartier de Diaksao 2 souffre également d'un manque criant d'infrastructures sociales de base. L'absence d'établissements sanitaires et scolaires, de marchés, d'espaces d'épanouissement pour les jeunes. Et, le défaut d'assainissement ont créé des conditions de vie difficiles pour les habitants.



De plus, les routes impraticables entravent la mobilité et l'accès aux services essentiels. Face à cette réalité préoccupante, les habitants appellent instamment les autorités locales à réagir rapidement et efficacement.



Accueil Envoyer à un ami Partager