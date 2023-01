Femmes de l'APR taxées d'"objets sexuels": Mariama Sarr Dia "réduit en cendres" Nafi Ngom Keïta et... Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 05:44 | | 1 commentaire(s)| Mariama Sarr Dia a descendu Nafi Ngom Keïta, affirmant qu'en réalité, "c'est elle, la femme objet, elle n'a pas d'intégrité. Avec tout ce que le Président Macky Sall a fait pour elle", dit-elle. Elle ne comprend pas qu'on puisse donner des affirmations gratuites sur les femmes de l'APR, taxées de "proies faciles" pour les hommes et d'"objets sexuels". MSD n'a pas non plus raté Mimi Touré.



