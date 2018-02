Incroyable: Le gouverneur très remonté boude la cérémonie de Serigne Mansour Sy Djamil

Venu présider la cérémonie officielle de l’édition 2018 du Gamou annuel de Seydi Djamil à Louga, le représentant de l’Etat, en l’occurrence le gouverneur de ladite région a tout simplement boudé la cérémonie officielle à cause d’un rappel d’échanges de propos entre le chef de l’Etat et Serigne Mansour Djamil à la veille du Gamou de Tivaouane. Dès l’entame de son discours, Serigne Mansour Sy Djamil est revenu sur des propos que le président Macky Sall lui a adressés lors du Gamou de Tivaouane. « Lors du Gamou de Tivaouane, le président m’a taxé de marabout opposant, et il a ajouté que pour mon Gamou de cette année « di na la thiompal », ( entendez, je vais vous donner un peu). Et on a rigolé ensemble ». Mais, c’est ce rappel d’échanges de propos entre « deux amis » qui n’a pas plus à l’exécutif local, en l’occurrence le gouverneur, Alioune Badara Mbengue qui a fait la remarque au marabout. « Je ne suis pas venu ici pour écouter ces genres de discours », a-t-il fait remarquer. Et Serigne Mansour Sy Djamil de répliquer : « Monsieur le gouverneur, on vous a écouté pendant plus de 20 minutes, laissez nous quand même terminer ». Ce que le gouverneur n’a pas voulu faire. Lui et sa délégation on tout simplement quitté la cérémonie.