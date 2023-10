Langue de Barbarie à Saint-Louis : Les pêcheurs protestent contre la non entrée en vigueur du protocole de pêche 2024, avec la Mauritanie Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2023 à 19:25 | | 0 commentaire(s)| Les pêcheurs de la Langue de Barbarie ne savent plus à quel saint se vouer et sont poussés au chômage avec la non entrée en vigueur du protocole de pêche 2024, avec la Mauritanie. Malgré une longue attente pour accéder aux licences de pêche, qui étaient gratuites, les choses n’ont toujours pas évolué depuis. Devant la presse, les pêcheurs ont regretté la cherté du permis en question et sollicité l'intervention du Président Macky Sall auprès de son homologue mauritanien, pour leur permettre d'entrer dans cette zone poissonneuse et gratuitement, comme jadis.



