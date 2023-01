MSD: "Je crois à l'équité, ceux qui ont été cités dans ce rapport doivent s'expliquer et..." Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 05:49 | | 0 commentaire(s)| Selon Mariama Sarr Dia, "ceux qui ont été cités dans le rapport de la Cour des comptes doivent sortir et s'expliquer, je crois à l'équité et comme tous les sénégalais, j'attends de voir", a-t-elle expliqué. A l'en croire, les scandales font légion au Sénégal, rappelant les deux (2) milliards F CFA détournés par Macky Sall, non sans oublier le fond Taïwanais. MSD n'a pas raté l'opposition, Guy Marius Sagna, aphone dans l'affaire Pape Alé Niang et l'affaire des étudiants de Ziguinchor.



