Mamadou Omar Bocoum à la barre : " Je n’ai jamais remis de l’argent à Khalifa Sall"

La Cour d’appel de Dakar a démarré l’interrogatoire des prévenus. Après le boycott des avocats du député-maire Khalifa Sall, elle a appelé à la barre, Mamadou Oumar Bocoum, ancien percepteur-receveur de la ville de Dakar (2005- 2015).



Droit dans ses bottes, ce dernier a réitéré que les fonds qui alimentaient la caisse d’avance, n’étaient pas des fonds politiques. Il précise aussi qu’il n’a jamais remis de l’argent à Khalifa Sall.



«Je remettais les 30 millions mensuels au gérant de la caisse Mbaye Touré. C’est qui justifiait l’ensemble des sommes avec les factures de riz et de mil du Gie Tabbar. Mon rôle en tant que comptable publique n’est pas d’aller vérifier la régularité formelle des dépenses. Je fais un contrôle sur place», assure-t-il.



De même, il dit ignorer que les factures riz et de mil du Gie Tabbar que lui remettaient Mbaye Touré, étaient fausses. «Je l’ai su lors de l’audition des témoins en première instance», précise-t-il, en réponse à une question de Me Yerim Thiam, avocat de l’Etat.











Kady FATY, leral.net