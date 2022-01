Mbour : « ouvrez vos téléphones, penchez-vous sur les préoccupations des populations » (Saliou Samb)

www.dakaractu.com

Le président du Conseil départemental réélu, Saliou Samb, qui réunissait les maires et conseillers départementaux pour tirer le bilan des élections locales, n'a pas fait dans la langue de bois. S'adressant à ses collègues, le président d'inviter les responsables politiques de la coalition Bby à être plus accessibles et à répondre aux sollicitations des populations. « Nous sommes là pour tirer le bilan des locales, partout où nous sommes passés les populations nous ont dit clairement qu'elles étaient très fâchées contre leurs maires. Parce que ces derniers ne répondent pas au téléphone, sont inaccessibles, voire introuvable à la limite... Donc, je pense qu'il faut vite corriger cela afin de régler les votes sanction... Le président Macky Sall nous demande d'être proche des populations, de les écouter et de les assister. L'unité est encore plus que jamais nécessaire pour des lendemains meilleurs », dira Saliou Samb devant des responsables de Bby qui semblent plutôt préoccupés par des envies... gouvernementales.Source : https://www.dakaractu.com/Mbour-ouvrez-vos-telepho...