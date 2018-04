Ousmane Sonko déconseille les jeunes à ne pas manifester dans le le périmètre interdit par le Préfet

Ousmane Sonko ne compte pas verser dans la provocation. C’est pourquoi il ne compte pas appeler à manifester devant les grilles de l’Assemblée nationale. Ousmane Sonko soutient qu’il ne va pas être embarqué.



“Nous ne voulons pas, aujourd’hui, que la provocation vienne de l’opposition. Nous le disons et nous l’assumons : on ne nous embarque pas n’importe comment”, a dit Ousmane Sonko dans les colonnes d’Enquête.



Ousmane Sonko accuse ceux qui appellent à braver l’arrêter d’interdiction de manifester devant le centre-ville d’avoir été les auteurs de ce même acte. Par conséquent, Sonko appelle à manifester partout ailleurs au Sénégal, sauf sur le périmètre interdit. Le leader de Pastef soutient que l’arrêté d’interdiction est toujours en vigueur.



“C’est pourquoi nous disons au peuple sénégalais, et particulièrement aux jeunes que nous maintenons notre appel à sortir

manifester partout sur le territoire national, sauf dans ce petit bout de territoire national, parce que cela ne sert à rien d’aller encore créer des situations de tension, qu’on puisse se retrouver dans des situations où il y a mort d’homme et des blessés parce que c’est l’opposition qui a provoqué”, a indiqué Ousmane Sonko.

