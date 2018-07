Pays Sans Eau : Le Pse en marche !

Pas moins de 82 camions-citernes mobilisés dans la capitale sénégalaise, plus de 6.000.000 de litres d’eau distribués. Pour faire face à la pénurie d’eau lancinante, les autorités ont mis en place de 52 points d’eau en banlieue dakaroise et 14 autres sur l’axe «Dior» et Sapeurs-pompiers de la commune des Parcelles assainies de Dakar.



Il faut rappeler dans cette partie de la capitale, le liquide précieux est introuvable depuis plus de 6 mois. Les populations, les femmes notamment, ont plus d’une fois battu le macadam pour réclamer de l’eau, en vain. Du côté de la Sde, ce sont ces mesures de «soulagement» qui sont mis en place avec les camions-citerne, alors que du côté de la Sones, les travaux en cours sont censés mettre fin au calvaire des populations de Dakar, notamment.



Mais, signale Les Echos, à 72 heures du délai de la fin de la pénurie d’eau, le patron de la communication de la Sde, Ndiaya Diop, est incapable de dire si leur boîte tiendra pour une fois parole. En attendant un retour à la normale, c’est le Pse, pas le Plan Sénégal émergent qui est en marche, mais le Pays Sans Eau (Pse) pour paraphraser le chroniqueur de Tfm, Mouhamed Ndiaye.