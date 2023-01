Pire/Finale Coupe du Maire : Mamadou Ndoye Bane récompense toutes les équipes et gâte le vainqueur Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2023 à 22:20 | | 0 commentaire(s)| La finale de la coupe du maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, opposait cette année les ASC Manko et Thiossane 2. Après un score nul et vierge, l’ASC Manko a battu l’ASC Thiossane 2 à l’épreuve des pénaltys (5-4).

L’Edile de la commune a profité de cette fête pour rassurer les populations pour le compte de la réhabilitation du stade et d’autres infrastructures.



Mounirou MBENGUE



Accueil Envoyer à un ami Partager