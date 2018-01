Pr Seydi Ababacar Ndiaye, ancien SG du SAES : « Face à ce carnage, je me sens indigné par le concert de Youssou Ndour » Le 6 janvier 2018, alors qu'ils étaient partis chercher du bois de chauffage dans la forêt des Bayottes, 13 jeunes ont été kidnappés avant d’être criblés de balles. Se disant choqué et attristé par cette tuerie, le Pr Seydi Ababacar Ndiaye, ancien secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES), s’est aussi indigné du fait que le ministre-conseiller et chanteur, Youssou Ndour ait tenu son concert la nuit du jour des faits.

Le Pr Seydi Ababacar Ndiaye a manifesté son sentiment de colère et d’amertume face au concert du ministre Youssou Ndour au CICES, au moment où le Sénégal était endeuillé. « C’est triste de constater que le Sénégal a deux républiques : la république des endeuillés voire des attristés et la république des fêtards voire des noceurs. Car, comment se fait-il que le Sénégal perde treize ou quatorze de ses enfants en Casamance, et que de l’autre côté du pays, plus précisément à Dakar, un ministre de la République fasse danser et fêter au son de son mbalax ? Vraiment, c’est regrettable !



Youssou Ndour devait déprogrammer son concert, ne serait-ce que pour la mémoire de ces jeunes disparus qu’il a tant chantés. Outre sa qualité de ministre de la République, ce sont de braves enfants que le Sénégal a perdus, ni dans un accident, ni dans une catastrophe naturelle mais plutôt dans un grand banditisme. Je me sens indigné par le concert de Youssou Ndour », s’indigne-t-il.









Le Témoin

