Promotion 2021-2022 de l’Université Amadou Hampaté Bâ : La cérémonie de graduation réunit plus de 6 000 récipiendaires Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juin 2023 à 20:58 | | 0 commentaire(s)| L'Université Amadou Hampaté Ba (UAHB) a procédé ce samedi, à une cérémonie de graduation de sa promotion 2021-2022. Cette cérémonie, portant sur le thème, « UAHB au service des nations: Éduquer, former pour un développement socio-économique et culturel durable », a été parrainé par le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr; Moussa Baldé. D’après le Directeur général du Groupe scolaire Jean de la Fontaine, Dr. Jimmy Gbaya, plus de 33 000 étudiants de 31 nationalités différentes ont été formés à l’UAHB. Mais, il a précisé que cette cérémonie a compté plus de 6 000 récipiendaires.



