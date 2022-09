Reportage: Après la hausse de l'oignon: Les éplucheurs s'y mettent, 75 à 100 F CFA le kilo épluché Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Septembre 2022 à 07:06 | | 0 commentaire(s)| Le kilo d’oignon était épluché à 50 Fcfa au paravent, aujourd’hui ce prix varie entre 75 et 100 Fcfa. Pour certains commerçants cette augmentation est due à la flambée des prix alimentaires tandis que d’autres parlent de la hausse du prix de l’oignon. Il faudra le noter, certains éplucheurs d’oignons ont préféré maintenir le prix de l’oignon épluché à un niveau approprié. Ce, pour soutenir les ménages qui souffrent actuellement de l’inflation des produits alimentaires.

En raison de la hausse du prix de l’oignon et de la flambée des produits alimentaires, certains éplucheurs d’oignons du marché Sam de Guédiawaye ont augmenté leur tarif. « Moi personnellement j’épluche le kilo d’oignon à 100 Fcfa maintenant car nous n’avons que ce métier pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Vous êtes sans ignorer que la vie est chère et comme presque tous les produits sont revus à la hausse, nous sommes obligés d’augmenter nos prix » , a expliqué Abou Ndiaye.



Même si , le prix de l'oignon sera en baisse dans les mois à venir, rien ne garantit que les éplucheurs dudit légume vont diminuer les prix. " Je ne pense pas que le montant du kilogramme de l'oignon épluché sera diminué dans les prochains jours car comme je l'ai expliqué tantôt la cherté de la vie, nous oblige à l'augmenter", confirme-t-il.



Si l'on se fie aux propos de Babacar Niang, quand le kilogramme d'oignon coutait 900 Fcfa, il vendait le kilo épluché à 1000 Fcfa mais actuellement il est vendu à 750 Fcfa. Cela s'explique selon lui, du fait que l'oignon avait considérablement haussé.



De l'autre coté, Ousmane Ndiaye a décidé de maintenir les mêmes prix malgré l'augmentation du prix de l'oignon. "Moi j'épluche l'oignon à 50 Fcfa pour mes clients, pour les autres je le fais à 75 Fcfa, je n'ai rien augmenté, rien a changé", a t-il dit.



A en croire, Oumar Sow chacun à sa manière de travailler, s'il y a des commerçants qui ont augmenté le prix de l'oignon épluché d'autres comme lui ne l'ont pas fait. Il trouve anormal le fait d'éplucher le kilo d'oignon à 100 Fcfa. "Moi dés fois j'épluche gratuitement l'oignon pour mes clients, c'est pendant les évènements seulement qu'on le fait à 100 Fcfa", assure-t-il.

