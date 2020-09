Rufisque / MPEM : La visite de Alioune Ndoye au quai de pêche se termine en queue de poisson.

www.dakaractu.com

Les acteurs de la pêche ont encore montré leurs limites lors de la visite qui devait permettre à Aliou Ndoye de discuter avec eux sur les problèmes de leur secteur à Rufisque. Cette manifestation assez mouvementée a été marquée par des échauffourées entre pro Pierre Mboup et pro Serigne Mbaye Wade, qui a empêché le Ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime de finir sa visite sous le regard impuissant du préfet de Rufisque. Pêcheurs, mareyeurs, transformatrices de produits halieutiques et autres acteurs n'ont pas pu éviter de régler leurs comptes consécutifs au renouvellement du bureau du Gie Teunguethie Interpêche de Rufisque devant leur ministre de tutelle...