Sécurisation foncière: Le PROCASEF a procédé à la réception des images satellitaires

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2023 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PROCASEF a tenu la cérémonie de réception des images satellitaires qui permettent d'appuyer les communes. Les images sont également au profit de toutes les structures de l'État. Pour rappel , le PROCASEF est un projet de sécurisation foncière en zone rurale et périurbaine de l'État du Sénégal. Il permettra de renforcer la capacité du gouvernement pour la mise en œuvre d'un cadastre à l'échelle nationale et d'accroître le nombre de Parcelles enregistrées et formalisées dans les zones sélectionnées.